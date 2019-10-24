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Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Родственники опознали тела 15 из 17 погибших работников золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае, сообщила журналистам в четверг министр соцполитики края Ирина Пастухова.

"Мы подтверждаем, что родственники опознали тела 15 погибших. К опознанию готовят еще двух, их родственники уже прибыли в Красноярск, разместили в гостинице", - сказала Пастухова.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе села Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, трое считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По информации Минздрава края, 28 человек обратились за помощью медиков, а холдинг "Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших.

СКР возбудил угловое дело по факту гибели людей. Директор артели, а также еще двое сотрудников арестованы.

Красноярский край Щетинкино

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