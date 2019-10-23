Портфель заказов африканских стран на российское оружие достиг $14 млрд

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Портфель заказов африканских стран на российское оружие составляет $14 млрд, сообщил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Из этого портфеля заказов $2 млрд приходятся на страны, которые находятся южнее Сахары, сказал Шугаев в среду в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на открывающемся в Сочи форуме "Россия-Африка".

"Это достаточно значительный объем. Тем более, что последние пять лет динамика достаточно позитивная. Примерно 30-40% годового объема (ВТС России) приходится на страны (африканского) континента, и я думаю, что это не предел", - сообщил он.

Шугаев сказал, что Россия не только поставляет в Африку оружие, но ведет послепродажное обслуживание. "Это касается не только модернизации, но и технического обслуживания для того, чтобы постоянно был высокий уровень боеготовности. Мы предлагаем не только модернизировать технику, но также приспосабливать новые системы вооружения", - сказал глава ФСВТС.

"На африканском континенте присутствует практически вся номенклатура нашей техники и вооружений. Особый интерес проявляют к вертолетной технике. Вертолеты Ми-17, Ми-35 присутствуют в очень многих странах. Это техника ПВО - те же "Панцири", "Торы". Противотанковые средства "Корнет" - за ними вообще очередь стоит. Большим спросом пользуются средства радиоэлектронной борьбы, особенно, применительно к борьбе с дронами. Очень многие страны интересуются морской техникой, в частности, патрульными катерами. Я уже не говорю о наших знаменитых истребителях семейства "МиГ" и "Сухой", - сказал глава ФСВТС.

Между тем глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу" в среду в Сочи, что Россия в этом году поставит в девять африканских стран вооружение и технику чуть более чем на $4 млрд. По его словам, в основном речь идет о поставке техники ВВС и ПВО - 70%. "Остальное - стрелковое (оружие), бронетранспортеры, танки, вертолетная техника", - сказал Михеев.

"Африканская программа военно-технического сотрудничества достаточно емкая. Организована работа и на уровне межправкомиссий, и на уровне соглашений о ВТС со странами. Налажены схемы расчетов, определена схема кредитования с использованием механизмов поддержки как госкредитов, так и коммерческих кредитов российских банков, налажена программа обучения", - сказал собеседник "Интерфакса".