Путин предложил удвоить товарооборот РФ с Африкой до $40 млрд в ближайшие годы

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить в ближайшие годы товарооборот между Россией и государствами Африки с нынешних $20 млрд до, как минимум, $40 млрд.

"В 2018 году товарооборот России с государствами Африки вырос более, чем на 17%, превысил 20 млрд долларов", - сказал Путин в четверг, выступая на закрытии международного форума "Россия-Африка". По его словам, власти России полагают, что двум сторонам "вполне по силам выйти на более высокие рубежи".

Он отметил, что важной сферой экономического сотрудничества является энергетика. Путин сказал, что совместные проекты реализуются не только в традиционных секторах по добыче углеводородов, сооружении и ремонте объектов электрогенерации, но и в освоении мирного атома, использовании возобновляемых источников энергии.

Путин сообщил, что российские компании готовы работать с африканскими партнерами в модернизации транспортной инфраструктуры, развитии телекоммуникационной сферы и цифровых технологий, обеспечении информационной безопасности, "предлагают самые передовые технологии и инженерные решения".

Россия, по его словам, продолжит подготовку высококвалифицированных национальных кадров для всех отраслей экономики африканских стран. Путин напомнил, что при российском содействии в странах Африки построено более 100 учебных заведений, профессиональную подготовку прошли примерно 500 тысяч африканцев, из них около 100 тысяч получили дипломы советских и российских вузов, 250 тысяч обучались в совместных образовательных центрах в самих африканских странах, еще 150 тысяч специалистов были подготовлены в ходе строительства и эксплуатации крупных промышленных предприятий, созданных с российским участием.

Путин сказал, что Россия и в дальнейшем будет оказывать африканским странам помощь в развитии национальных систем здравоохранения, в обеспечении широкого доступа всем слоям населения к квалифицированной медицинской помощи, в укреплении потенциала Африки по борьбе с эпидемиями.

Ранее на форуме "Россия-Африка" Путин сообщил, что Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд. На этом же мероприятии глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев говорил, что портфель заказов африканских стран на российское оружие составил $14 млрд.