Снятый с рассмотрения законопроект об ОСАГО вернут в Думу в ноябре

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект об ОСАГО, который депутаты сняли с рассмотрения перед первым чтением, могут снова внести в Госдуму в первой декаде ноября, сказал "Интерфаксу" источник на рынке автострахования. Из документа уберут поправки, которые неизбежно приведут к росту тарифов, добавил он.

По его словам, в консультациях по поправкам участвовали законодатели, эксперты, представители Минфина и Банка России. В результате было решено не переделывать законопроект кардинально, но сократить его.

"Таким образом, облегченный вариант поправок не должен привести к росту средней стоимости полисов, это считается приоритетом. Одновременно автостраховщики все же получат дополнительные возможности по установлению индивидуальных тарифов в границах установленного тарифного коридора", - сказал собеседник агентства.

В частности, из законопроекта могут изъять статью о повышении лимита выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавшим в ОСАГО с 500 000 рублей до 2 млн рублей. Как вариант, ее вступление в силу могут "сильно отсрочить". Также было принято решение не спешить с отменой территориального коэффициента" (по прогнозу РСА, расширение лимита выплат по таким рискам в 4 раза потребует увеличения среднего тарифа на 15%).

"Статьи проекта правительственных поправок в ОСАГО об отмене региональных коэффициентов вызвали у экспертов и автостраховщиков опасения автоматического роста средних значений тарифов для тех территорий, где сегодня коэффициент установлен менее единицы. Это, к примеру, небольшие города или Крым. Территориальные коэффициенты тогда устанавливались не на основании математических расчетов, а из социально-политических соображений. Нынешний проект поправок устанавливает приоритет актуарных расчетов. С другой стороны, при отмене региональных коэффициентов в ОСАГО послабления в стоимости полиса, напротив, могли почувствовать москвичи и жители других мегаполисов", - объяснил источник.

Предложение отменить коеффициент, который связывает цену полиса ОСАГО с мощностью автомобиля, "споров не вызывает", добавил он.

По его словам, при благоприятном раскладе 31 октября законопроект обсудят в Совете Федерации. Затем его доработают с учетом высказанных в Совфеде замечаний и внесут в Госдуму в первой декаде ноября.

18 ноября в Думе пройдут парламентские слушания по законопроекту с участием регуляторов и экспертов.

Правительственный законопроект должен был пройти первое чтение 15 октября. Днем ранее его отозвали из-за отрицательного заключения администрации президента, которая высказала опасения, что принятие закона вызовет рост тарифов.

Индивидуализацию тарифов ОСАГО начали в январе 2019 года. Сначала ЦБ нормативным актом расширил тарифный коридор, у страховщиков ОСАГО появилось больше возможностей в применении индивидуальных подходов при расчете стоимости полиса для каждого клиента. Скептики ожидали резкого роста тарифов, однако за 9 месяцев проведения реформы ОСАГО снижение тарифов в ОСАГО среднем составило около 5%.

На втором этапе реформы должен быть принят правительственный законопроект. Главной новеллой стало увеличение страховых выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 000 до 2 млн рублей. При этом в ходе обсуждений пока не было речи о немедленном увеличении тарифов в ОСАГО после введения нового лимита выплат. Эксперты предлагают собрать статистику о росте таких выплат и их влиянии на тарифы ОСАГО. Смягчить ситуацию должно было изменение подходов к установлению коэффициентов в ОСАГО. Два ключевых - территориальный и коэффициент мощности - законопроектом поэтапно отменяются. Также гибкость в тарификации обеспечивает расширение границ тарифов в ОСАГО, которое не предполагает изменения базовых значений действующих тарифов в ОСАГО.