Полисы ОСАГО подорожают на 10% в случае увеличения лимита выплат до 2 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Предложенная Минфином инициатива по увеличению обязательных выплат в ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью в четыре раза, до 2 млн рублей, приведет к росту стоимость полисов "автогражданки" на 10-11%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Увеличение размера страховой суммы не может обойтись без повышения стоимости услуги - это азбука страхования. Конечно, при наличии тарифного коридора это повышение может уложиться в коридор, и пересмотра тарифов на уровне изменения указания Банка России не потребуется. Но, по предварительным оценкам экспертов, увеличение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей приведет к повышению среднего тарифа на ОСАГО примерно на 10-11%, то есть для автолюбителей стоимость страховки вырастет в среднем примерно на 500-600 рублей", - отмечается в сообщении союза.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", Минфин предложил повысить обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Ранее шла речь только о добровольном заключении подобных договоров по обоюдному согласию страховщика и автомобилиста.

Источник агентства, знакомый с содержанием новых поправок в закон и ходом дискуссии, отмечал, что норма не потребует изменения тарифов ОСАГО, так как в настоящее время доля выплат по жизни и здоровью в этом виде страхования не превышает 3% от общих выплат по "автогражданке".

"Минфин России дорабатывает законопроект, на данном этапе он находится на межведомственном согласовании, сроки его внесения в Госдуму еще не определены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.