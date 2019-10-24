Медведь напал на дрессировщика на цирковом представлении в Карелии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полиция Карелии проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором медведь нападает на дрессировщика во время представления в цирке.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД в четверг, материалы проверки направят в СКР Карелии.

Собеседник агентства уточнил, что информация о нападении медведя на цирковом выступлении в городе Олонец поступила в полицию в 21:59 в среду.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Республиканское управление СКР начало проверку по статье 238 УК РФ. "Арена цирка не имела ограждения, в зале находилось большое количество детей", - сказали в пресс-службе ведомства.

Нападение медведя на дрессировщика во время выступления цирка в Олонце засняли на камеру телефона зрители шоу. Дрессировщик жив, о его состоянии не сообщается. В Минздраве Карелии "Интерфаксу" рассказали, что к медикам никто не обращался.