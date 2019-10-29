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Спасшего брата от медведя камчатского подростка посмертно наградили медалью

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Камчатский подросток Радион Бураков, который ценой своей жизни спас младшего брата от нападения медведя, посмертно награжден медалью "За спасение погибавших" указом президента РФ, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"Я хочу от всего сердца поблагодарить семью и педагогов Радиона за то, что они воспитали такого самоотверженного, храброго и волевого парня. Этот 15-летний человек совершил настоящий подвиг", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Илюхина.

5 ноября прошлого года Бураков вместе с 13-летним двоюродным братом возвращался с местного водозабора домой. В нескольких километрах от населенного пункта на подростков напал медведь. Первым хищник атаковал брата Радиона, тот стал отталкивать медведя. В результате младшему из братьев удалось спастись, 15-летний Бураков погиб.

После этого происшествия местные жители на встрече с Илюхиным попросили губернатора отметить героический поступок Радиона. Итогом встречи стало ходатайство о представлении погибшего подростка к государственной награде, сообщает пресс-служба.

Камчатка

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