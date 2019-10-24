Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сейчас президентский цикл находится в начальной стадии, вопрос о преемнике Владимира Путина и о поиске кандидатов в президенты пока не актуален, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что до следующих президентских выборов еще далеко. "Сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", - сказал он.

Пескова попросили прокомментировать выступление телеведущего и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева на журфаке МГУ. Журналист заявил первокурсникам, что Путин ищет себе преемника, не подготовить которого было бы безответственно, и сослался на международный опыт.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти", — цитировал Киселева РБК.