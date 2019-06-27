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Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем преемнике, заявил, что этот выбор должен сделать российский народ.

В интервью изданию Financial Times главу российского государства спросили, какой процесс он будет использовать для выбора своего преемника.

"Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ", - ответил Путин.

"Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", - продолжил он.

Владимир Путин

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