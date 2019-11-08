Студентам-платникам из зоны паводка в Иркутской области компенсируют год обучения

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Студентам первых и вторых курсов средних и высших учебных заведений из районов, пострадавших от летнего наводнения в Иркутской области, будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Для оперативности решения этого вопроса более 42 млн рублей будут направлены из областного бюджета. В последующем федеральная казна должна будет компенсировать эти расходы", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Отмечается, что в министерстве образования и науки РФ подтвердили сумму, заявленную регионом.

По поручению президента РФ Владимира Путина студенты первых и вторых курсов из подтопленных районов Иркутской области, обучающиеся на платной основе, будут переведены на бюджетные места. Всего их 308. В настоящее время перевели на бюджет 79 студентов колледжей.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в четверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко поручил решить вопрос перевода пострадавших от наводнения студентов на бесплатное образование до 15 ноября.