Номер с медведем уберут из программы цирка в Карелии после нападения на дрессировщика

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цирк после нападения медведя на дрессировщика во время представления продолжит гастроли по Карелии, но без опасного животного, сообщила "Интерфаксу" администратор шапито Людмила Мисник.

"Остальная программа труппы не несет никакой опасности зрителям. В ней только собаки, еноты, питоны, обезьянки, попугаи, а также воздушные гимнасты, фокусы, иллюзия, железный человек и клоунада", - сказала собеседник агентства.

Мисник предположила, что вспышки фотокамер и мобильных телефонов зрителей во время шоу могли спровоцировать агрессию животного.

"У цирка в собственности животных нет. Все артисты наемные люди, и они на работе. Медведь является собственностью дрессировщика. Опасный номер убран из программы. Но акробаты, гимнасты, клоуны в чем виноваты? Это их работа, им жить на что- то надо. Поэтому гастроли продолжаются, но без медведя", - отметила администратор.

Она добавила, что цирк вернул деньги всем зрителям, которые решили покинуть представление после происшествия с медведем.

Дрессировщик остался жив, по словам Мисник, его спасло то, что медведь был в наморднике.

Как сообщалось, вечером 23 октября во время циркового представления в Олонце медведь напал на дрессировщика. Региональный СКР инициировал проверку по факту инцидента по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, в зале находилось большое количество детей, при этом арена цирка не имела ограждений.