Всех оставшихся в "китовой тюрьме" белух выпустят на следующей неделе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Все белухи, еще находящиеся в бухте Средняя Приморского края, будут выпущены одной группой в районе Лазовского государственного природного заповедника, транспортировка начнется на следующей неделе.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по планам реадаптации морских млекопитающих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Для транспортировки 50 белух специалистами ВНИРО готовятся два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, способных за один рейс принять на борт всех животных", - говорится в сообщении пресс-службы.

В заседании приняли участие специалисты Российской академии наук (РАН), Дальневосточного федерального университета, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского филиала, Центра океанографии и морской биологии, а также представители Коалиции за свободу косаток и белух, Совета по морским млекопитающим, Центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь же, в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны, принята рекомендация провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника, - отметил секретарь научного Консилиума Вячеслав Бизиков, слова которого приводят в пресс-службе.

Он отметил, что "это безопасное место, где белухи регулярно отмечаются в осенний период, и где для них имеется достаточная кормовая база".

В свою очередь в Коалиции за свободу косаток и белух уточнили, что транспортировка будет проходить двумя суднами - "Зодиак" и "Профессор Кагановский", которые смогут взять на борт 14 и 36 белух соответственно. Там заявили, что Коалиция приветствует решение о скорейшем освобождении белух.

"Но мы не можем не высказать беспокойства по поводу того, что белухи будут выпущены в непривычном для них месте обитания. Эту озабоченность разделяли и ученые, участвовавшие в Консилиуме", - говорится в заявлении Коалиции. По мнению специалистов, имеется мало шансов, что выпущенные белухи смогут из южной части Приморского края пройти в Сахалинский залив и воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции этих зубатых китов на север.

"Учитывая то, что такой вариант выпуска в настоящее время является единственно возможным, мы надеемся на лучшее и на то, что сам выпуск пройдет успешно", - добавили в организации.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

В 2020 году в Дальневосточных морях специалисты по рыбохозяйственной науке планировали отловить 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, восемь афалин, восемь гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков. Росприроднадзор не дал разрешение ловить морских млекопитающих.