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Greenpeace обратился к пограничникам РФ с просьбой защитить белух из "китовой тюрьмы" от северокорейских браконьеров

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Greenpeace Россия опасается за судьбу 50 белух, которых планируют выпустить из "китовой тюрьмы" на юге Приморья, из-за северокорейских браконьеров, орудующих в этом районе, сообщила в пятницу пресс-служба.

"В этой части Японского моря сейчас большая проблема - сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Greenpeace обращается к Пограничной службе России с просьбой защитить белух от вылова нелегальными северокорейскими рыбаками", - заявил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, слова которого приводятся в релизе экологической организации.

Как сообщалось, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует до 1 ноября выпустить всех 50 белух из "китовой тюрьмы". Из-за штормов в море планируется изменить место выпуска - и отпустить животных в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

Менее чем за месяц российские пограничники у берегов Приморья задержали более 570 браконьеров из КНДР.

Greenpeace Россия китовая тюрьма

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