Экс-министр Абызов останется под арестом еще на три месяца

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО до 25 января бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Ранее в четверг, выступая в суде, Абызов пожаловался, что ему не разрешают свидания с родственниками и с гражданской женой, а его средний сын был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки.

В настоящее время экс-министру предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст.159 УК РФ (Мошенничество), ст.210УК РФ (Организация преступного сообщества), ст.289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств).

По словам его адвоката, срок следствия по делу установлен до 25 марта 2020 года.

Изначально в отношении Абызова расследовалось уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в конце марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, были в полном объеме выведены за рубеж. Позже к данному обвинению добавились еще две статьи УК РФ.

По словам адвоката Александра Асниса, суть добавленного обвинения состоит в том, что, являясь министром, Абызов якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО "СИБЭКО" двум компаниям-АО "Кузбасэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как полученные в результате преступных действий и впоследствии легализованные. По словам адвоката, Абызов не признает своей вины ни по одному из обвинений.