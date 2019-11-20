Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывшего министра связали с делом эстонского филиала Swedbank

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

"В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено имущества на $860 млн. Со счетов ушло $770 млн, всего было сделано более 3300 переводов", - говорится в публикации.

Как министру Абызову было нельзя заниматься бизнесом, напомнило издание. По его сведениям, в одном из внутренних рапортов Swedbank говорилось, что банк скрывал часть имен подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.

Расследование Postimees, шведского телерадиовещания и SVT, "Новой газеты" и OCCCRP, свидетельствует, что среди клиентов Swedbank есть предприятия, которые на данный момент арестованы в России и находятся в центре уголовного дела Абызова. Экс-министр с весны находится под стражей. Его подозревают в создании преступной группировки, занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег и мошенничеством.

Адвокат Абызова Александр Аснис отказался от комментариев.

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.

Проверку банка начали финансовые инспекции Эстонии и Швеции объявили о начатой проверке банка.

Шведская финансовая инспекция заявила, что в ходе расследования обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы принять решение о штрафе.

В конце октября стало известно, что прокуратура и криминальная полиция Эстонии с июля расследуют в отношении эстонского филиала Swedbank дело об отмывании и обмане финнадзора. , пишет во вторник газета Postimees.

Абызов был задержан и арестован в конце марта. Сейчас ему предъявлены обвинения по четырем статьям - о мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании.