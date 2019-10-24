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Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что ему не дают свидания с родственниками и с гражданской женой, а его средний сын был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза, что его заберут из семьи органы опеки. Он сказал об этом в суде.

По его словам, его бывшая жена растит двух несовершеннолетних детей, а он не может платить ей алименты, поскольку его активы арестованы по уголовному делу.

Абызов также пожаловался, что ему не разрешают звонить из СИЗО.

В конце августа сообщалось, что арестовано его имущество и активы на 27 млрд рублей.

Бывшего чиновника задержали в Москве в конце марта и обвинили в крупном мошенничестве и создании преступной организации, которая вывела из России 4 млрд рублей. По версии следствия, он с соучастниками, обманув акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО)" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил у этих компаний в общей сложности 4 млрд рублей. Эти деньги были выведены за рубеж, считает СКР.

В конце августа стало известно, что на Абызова завели новое уголовное дело - о незаконном предпринимательстве. В сентябре источник "Интерфакса" сообщил о третьем уголовном деле - об отмывании около 30 млрд рублей.

Сейчас бывшему чиновнику предъявлены обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании. Срок следствия по его делам пока продлен до 25 марта 2020 года. Он вину не признает.

Михаил Абызов Сибэко Новосибирская область

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