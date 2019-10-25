Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев и ранившего еще двоих, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сообщили в Минобороны РФ.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - отметило ведомство.

По данным Минобороны, вечером 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы в Читинском районе края начал стрелять по другим солдатам из табельного оружия. Восемь его сослуживцев погибли на месте, еще двое были ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Самого стрелявшего задержали.