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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной поведения солдата, застрелившего в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев и ранившего еще двоих, назвали нервный срыв из-за личных проблем, сообщили в Минобороны РФ.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - отметило ведомство.

По данным Минобороны, вечером 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы в Читинском районе края начал стрелять по другим солдатам из табельного оружия. Восемь его сослуживцев погибли на месте, еще двое были ранены, но их жизни ничего не угрожает.

Самого стрелявшего задержали.

Хроника Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье
Минобороны РФ Забайкальский край

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