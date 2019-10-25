Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Правозащитник Андрей Маяков Фото: страница Андрея Маякова во "ВКонтакте"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Зампредседателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, арестованный по обвинению в попытке мошенничества, объявил голодовку. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Он посетил Маякова в СИЗО.

Тот ему сообщил, что начал голодовку 24 октября в знак протеста против действий следствия и суда. С условиями содержания в изоляторе его акция не связана.

При задержании к Маякову силу не применяли, рассказал он правозащитникам.

Арестованный чувствует себя не очень хорошо и связывает это с сердечными заболеваниями и компрессией позвоночника. По его просьбе члены ОНК передали руководству ФСИН, что он просит второй матрас и кипятильник или чайник.

Маякова задержали 22 октября. В офисе "Комитета за гражданские права" в этот день прошли обыски. Бабушкинский суд 24 октября отправил правозащитника в СИЗО до 22 декабря.

Маякова обвиняют в том, что он пообещал осужденному за 2,5 млн рублей добиться прокурорской проверки вынесенного ему приговора, хотя не имел такой возможности. Его задержали при получении первого "транша" незаконного вознаграждения - 200 000 рублей, утверждает следствие.

Он вину не признает.

Председатель "Комитета за гражданские права", член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин, привел другую версию случившегося. По его словам, Маяков помог одному человеку в связи с уголовным делом, обещанных денег за это не получил, а затем в организацию прислали "провокатора с 10 тысячами рублей". Он отмечал, что Маяков эти деньги в руки не взял.

Бабушкин добавил, что задержание Маякова испугало многих сотрудников и волонтеров комитета и теперь они будут решать, что делать с организацией: продолжать работу или закрыться.