Зампреду "Комитета за гражданские права" Маякову предъявили обвинение

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Замглавы правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрею Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Следователи задержали Маякова по подозрению в получении от осужденного 200 тыс. рублей за содействие в пересмотре приговора, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 22 октября Маяков "получил от лица, приговорённого к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения". "В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора", - сказала Иванова. Всего, по ее словам, предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей.

Представитель следствия отметила, что на самом деле такой возможности Маяков не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан. Иванова отметила, что правозащитник "неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности".

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе "Комитета за гражданские права", "где были изъяты предметы, имеющие значение для дела".

Следствие настаивает на аресте Маякова.

Со своей стороны, председатель "Комитета за гражданские права", член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил, что организация будет решать, продолжать ли работу после задержания Маякова.

"Вопрос, закрывать ли организацию, будет решаться в зависимости от позиции волонтеров и сотрудников. Многие говорят, что боятся продолжать деятельность в организации. Что будет, если с ними случится то же, что с Маяковым? Не понимают, что он сделал. Если люди скажут, что готовы продолжить, продолжим работу. Если скажут нет - закроемся", - сказал Бабушкин "Интерфаксу".

Он сообщил, что в организации работают около 100 волонтеров, а оплачиваемых сотрудников всего семеро, они получают около 27 тысяч рублей.

Бабушкин также рассказал о том, что ему известно о задержании Маякова: "К Маякову обратился гражданин, попросил о помощи по уголовному делу, Маяков помощь оказал. Гражданин обещал заплатить какую-то сумму денег, не заплатил. Прислал провокатора с 10 тысячами рублей, который выдал эти 10 тысяч за часть более крупной суммы, потребовал, чтобы Маяков организовал пожертвование, мы через пожертвование получаем гонорар. Потом ворвались люди в штатском, задержали Маякова с другой сотрудницей, которая записывала переданные деньги в журнал пожертвований. Потом 3 часа пытались заставить Маякова взять в руки эти деньги, он так и не взял. Как они собираются предъявлять ему обвинение - не представляю".