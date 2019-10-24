В Москве арестован правозащитник Маяков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Москве Бабушкинский суд арестовал до 22 декабря зампреда "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова, сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Маякова задержали 22 октября. В тот день в "Комитете за гражданские права" прошли обыски, сообщал глава организации, член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин.

По версии следствия, Маяков взял от осужденного деньги за обещание помочь добиться прокурорской проверки вынесенного ему приговора и получил уже 200 000 рублей как первый транш "незаконного вознаграждения" в 2,5 млн рублей. В действительности он не имел возможности повлиять на действия прокуратуры, а полученные деньги собирался потратить по своему усмотрению, считают в СКР.

В СК добавили, что Маякова ранее не раз судили за аналогичные эпизоды.

Он вину не признает.

По словам Бабушкина, ранее некий человек попросил Маякова помочь ему в связи с уголовным делом и пообещал заплатить. Маяков ему помог, но денег не получил. "Прислал провокатора с 10 тысячами рублей, который выдал эти 10 тысяч за часть более крупной суммы, потребовал, чтобы Маяков организовал пожертвование, мы через пожертвование получаем гонорар. Потом ворвались люди в штатском, задержали Маякова с другой сотрудницей, которая записывала переданные деньги в журнал пожертвований. Потом 3 часа пытались заставить Маякова взять в руки эти деньги, он так и не взял. Как они собираются предъявлять ему обвинение - не представляю", - рассказал он "Интерфаксу".

Теперь "Комитет за гражданские права" будет решать, продолжать ли работу или закрыться, это будет зависеть от мнения сотрудников и волонтеров, добавил член СПЧ. Всего в организации семь оплачиваемых сотрудников, которые получают около 27 000 рублей в месяц, и около сотни волонтеров.

"Многие говорят, что боятся продолжать деятельность в организации. Что будет, если с ними случится, то же, что с Маяковым. Не понимают, что он сделал", - объяснил он.