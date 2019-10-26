Поиск

Причиной взрыва в бурятском кафе назвали нарушения правил эксплуатации газа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной взрыва в кафе в Улан-Удэ, в результате которого пострадали 12 человек, является нарушение правил эксплуатации бытового газа, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. Взрывной волной выбиты стекла, повреждены стены, окна, мебель", - говорится в пресс-релизе.

Также горадминистрация уточнила, что в результате взрыва пострадали 12 человек.

"В медицинские учреждения города доставлено 12 пострадавших, из них семь отпущены на амбулаторное лечение, пять госпитализированы. Все пострадавшие являются работниками кафе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.

Взрыв бытового газа произошел в кафе Улан-Удэ утром в субботу. Посетителей в тот момент в кафе не было. По данным СК, один из пострадавших впал в кому.

Улан-Удэ Бурятия

Новости по теме

Новости

Число погибших в столкновении двух микроавтобусов на Алтае выросло до восьми

Число погибших в столкновении двух микроавтобусов на Алтае выросло до восьми

Похолодание придет в Москву после теплых выходных

Похолодание придет в Москву после теплых выходных

Что произошло за день: пятница, 25 октября

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

В Калининграде наказали нескольких полицейских за смерть задержанного от ожогов

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о губительности творчества Егора Крида для самосознания

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о губительности творчества Егора Крида для самосознания

Фигуранту "дела 27 июля" Раджабову добавили еще трех потерпевших полицейских

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');