Причиной взрыва в бурятском кафе назвали нарушения правил эксплуатации газа

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предварительной причиной взрыва в кафе в Улан-Удэ, в результате которого пострадали 12 человек, является нарушение правил эксплуатации бытового газа, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. Взрывной волной выбиты стекла, повреждены стены, окна, мебель", - говорится в пресс-релизе.

Также горадминистрация уточнила, что в результате взрыва пострадали 12 человек.

"В медицинские учреждения города доставлено 12 пострадавших, из них семь отпущены на амбулаторное лечение, пять госпитализированы. Все пострадавшие являются работниками кафе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.

Взрыв бытового газа произошел в кафе Улан-Удэ утром в субботу. Посетителей в тот момент в кафе не было. По данным СК, один из пострадавших впал в кому.