Один из пострадавших при взрыве газа в кафе Улан-Удэ впал в кому

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в кафе в центре Улан-Удэ пострадали шесть человек, один из них находится в коме, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Республике Бурятия.

"В результате взрыва и пожара пострадали шестеро работников кафе, которые госпитализированы в лечебные учреждения. Один из пострадавших находится в состоянии комы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу утром в кафе пришли работники и начали готовить пищу к открытию заведения. Когда сотрудники почувствовали запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона.

"Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв", - отмечается в сообщении.

СКР проводит доследственную проверку. Проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Посетителей в момент взрыва в кафе не было.