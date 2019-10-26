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Семь человек пострадали при взрыве бытового газа в кафе Улан-Удэ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали семь сотрудников заведения, посетителей в тот момент в кафе не было, сообщается на сайте ГУ МЧС республики Бурятия.

По данным ведомства, все пострадавшие "переданы врачам скорой помощи". Подробности об их состоянии не приводятся.

Взрыв разрушил внутренние перегородки, остекление и входную дверь в кафе. Загорание ликвидировано на площади два кв. м.

На месте работают дознаватели МЧС России. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

Улан-Удэ Бурятия

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