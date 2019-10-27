Около 7,5 тыс. человек остались без света в Ленобласти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в администрации региона, обесточены 120 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остаются 68 населенных пунктов.

В настоящий момент идут работы по установлению причин и восстановлению электроснабжения.

В "Ленэнерго" "Интерфаксу" сообщили, что специалисты компании ведут восстановительные работы в Кингисеппском районе Ленинградской области после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ, вызванного неблагоприятными погодными условиями.