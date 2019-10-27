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"Ленэнерго" восстановило электроснабжение в Ленобласти

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Кингисеппском районе Ленинградской области после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ, возникшего в результате неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба компании

"С 21:31 потребители получают электроэнергию в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации региона сообщал, что в результате отключения нескольких подстанций 35 кВ ПАО "Ленэнерго" в Кингисеппском районе Ленобласти без электричества остались около 7,5 тыс. потребителей.

Ленинградская область

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