Акция "Возвращение имен" пройдет во вторник у Соловецкого камня в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акция "Возвращение имен" пройдет на Лубянской площади в Москве во вторник, 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".

"Вот уже тринадцатый год Международный Мемориал проводит 29 октября, в канун государственного дня памяти, общегородскую акцию "Возвращение имен". С 10 утра и до 10 вечера люди в любую погоду приходят к Соловецкому камню, чтобы взять свечу, листок с именем расстрелянного москвича и, отстояв длинную очередь, прочесть его имя в микрофон на всю Лубянскую площадь", - говорится в сообщении "Мемориала".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала", акция согласована на 5000 человек, одномоментно - на 1000 человек. В прошлом году, по данным пресс-службы "Мемориала", в акции также участвовали около 5000 человек.

В пресс-службе отмечают, что "не все успевают прочитать имена, некоторые просто приходят, чтобы положить цветы или послушать". Помимо этого, десятки тысяч смотрят прямую трансляцию на официальном сайте акции.

В пресс-службе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) также сообщают, что несмотря на то, что "люди зачитывают имена расстрелянных по 12 часов без остановки, за все годы акции едва дошли до середины списка". "Имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела - тысячи имен звучат в этот день над Лубянской площадью", - говорится в сообщении.

В этом году в акции примет участие председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, члены СПЧ, правозащитники и общественные деятели, ожидается участие уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Во время акции "Возвращение имен" будет работать выставка "Мои документы. 1937". Эта выставка - совместный проект Международного Мемориала и "Открытого списка" (архитектурное решение: Александр Бродский; графический дизайн: Наташа Шендрик), а также совместная акция Международного Мемориала и Политехнического музея "Место работы. Возвращение имен", сообщает пресс-служба "Мемориала".

В 15:00 будет объявлена минута молчания в память о жертвах советских репрессий, также состоится возложение цветов к Соловецкому камню делегацией посольств различных государств.

В 15:15 и в 17:00 состоится экскурсия "Топография террора. Лубянка и окрестности" (в 15:15 на английском языке, а в 17:00 - на русском).