Путин наградил орденами Пахмутову, Басилашвили и Фрейндлих

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил государственными орденами представителей творческой и научной интеллигенции, многодетных родителей, общественных деятелей и государственных служащих.

Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждена композитор Александра Пахмутова.

С аналогичной формулировкой орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

Кроме того, этим же указом президент наградил орденом Мужества посмертно членов экипажа борта авиакомпании "Ангара" Олега Барданова и Владимира Коломина, и медалью Нестерова - второго пилота Сергея Сазонова и Елену Лапуцкую.

27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Причиной авиакатастрофы назвали то, что здание, в которое врезался самолет, было построено незаконно.