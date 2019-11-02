Башмет и Фрейндлих стали лауреатами кинофестиваля комедий в Туле

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Туле в субботу начал работу 20-й российский кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!", где будет представлено около 30 отечественных и зарубежных картин, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места события.

"Мы очень расширились и по картинам, и по театрально-концертным программам, и по приглашению остей на фестиваль". - сказала президент фестиваля, кинорежиссер, народная артистка России Алла Сурикова.

Награды "За вклад в комедию" по решению оргкомитета фестиваля присудили народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, руководителю театра эстрады им. А.И.Райкина в Санкт-Петербурге Юрию Гальцеву, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, актеру Гоше Куценко. Премию "За вклад в чувство юмора страны" получили заслуженная артистка России Клара Новикова, клоун Леонид Лейкин. Награды "За все хорошее" удостоен народный артист СССР Юрий Башмет.

"Жанр комедии не является главным в моей творческой карьере, тем не менее, я люблю этот жанр и считаю его самым трудным из всех существующих. Жанр комедии и самый ответственный, и в нем очень важно не потерять меру, чувство стиля", - сказала Фрейндлих перед церемонией награждения.

Открыла фестиваль комедия "Попробуй подкати", снятая совместно кинематографистами Франции и Бельгии. Всего в конкурсной программе - 17 российских кинолент, три анимационных фильма, а также девять фильмов от режиссеров из Италии, Великобритании, США, Франции, Бельгии.

Фестивальные площадки работают не только в Туле, но и в 17 районах области. Вход свободный. Лучший фильм выберут сами зрители.

Фестиваль закроется 8 ноября.