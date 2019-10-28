Мосгорсуд признал законным заочный арест братьев Ананьевых

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решения о заочном аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьева, обвиняемых в особо крупной растрате.

Басманный суд 10 сентября заочно арестовал братьев Ананьевых на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции каждого.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). При этом на момент заочного ареста обвинение банкирам было предъявлено только по статье о растрате.

Ананьевы объявлены в международный розыск.

Согласно версии следствия, в период с 12 по 14 декабря 2017 года, находясь в Москве, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и иными неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев.

Следствие утверждает, что братья с соучастниками растратили и легализовали более 66 млрд рублей и $575 млн.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшего - Промсвязьбанка, который сообщил в правоохранительные органы о хищении 102 млрд рублей Ананьевыми.

В банке отмечали, что "в рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации".

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.