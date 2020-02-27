В Думу внесен законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о праве Банка России подавать в суд иск о запрете на выезд собственникам и топ-менеджерам банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и вводить для них такие ограничения по решению суда. Документ опубликован в думской базе.

В нем говорится об ограничениях в отношениях банкиров, в банки которых введена временная администрация, проводятся меры ЦБ по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Предполагается, что административный иск о временном запрете на выезд из страны должен будет подписать председатель ЦБ, либо председатель комитета банковского надзора, либо председатель комитета финансового надзора.

Поправки в Думу внесли семь депутатов, в числе которых глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.