Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Алексей Ананьев Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, который вместе с братом Дмитрием обвиняется в растрате в особо крупном размере, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: избрать в отношении Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию либо задержания на территории РФ", - огласил решение судья Артур Карпов.

В отношении братьев Ананьевых возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160) и легализации денег, полученных преступным путем (п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). При этом обвинение братьям предъявлено только по статье о растрате. Оба банкира объявлены в международный розыск.

По версии следствия, с 12 по 14 декабря 2017 года, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с братом и неустановленными соучастниками растратил деньги в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. Ущерб от растраты и легализации денег следователи оценили в 66 млрд рублей и $575 млн.

Адвокаты Алексея Ананьева - Алексей Кирсанов и Александр Вершин - просили суд отказать следствию и избрать банкиру любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, указав, в частности, на то, что вмененное ему преступление относится к сфере предпринимательской деятельности.

Промсвязьбанк в 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы, после чего было возбуждено дело о "противоправной деятельности" братьев Ананьевых. В банке уточнили, что речь идет о краже кредитных досье, а также о 24 сделках купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. В банке "Интерфаксу" уточнили, что в заявлении говорилось о хищении 102 млрд рублей.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через "Фонд консолидации банковского сектора" (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ.