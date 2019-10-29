Мосгорсуд подтвердил меру пресечения Калви и Дельпалю

Французу разрешили отбывать домашний арест вместе с семьей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменения решения Басманного суда, который продлил до 13 января домашний арест гражданину США Майклу Калви и французу Филиппу Дельпалю, фигурантам так называемого "дела Baring Vostok".

Адвокаты Дельпаля назвали домашний арест избыточной мерой пресечения и просили его отменить. В случае отказа они просили разрешить ему жить с семьей. Просьбу о переезде суд удовлетворил.

Адвокаты Калви просили освободить его под залог в 5 млн рублей или под запрет определенных действий.

В суде Калви заявил, что уголовное дело было возбуждено "из-за корпоративного контекста" и что он не обманывал потерпевших.

"Для меня в высшей степени важно доказать свою невинность. Компания Baring Vostok продолжает инвестировать в российскую экономику, я буду гораздо полезнее, если вернусь к своей работе", - сказал основатель фонда.

Калви и еще пять человек обвиняют в хищении денег у банка "Восточный" за счет погашения долга банка в 2,5 млрд рублей перед "Первым коллекторским бюро" в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG, реальную стоимость которой следствие оценило в 600 тысяч рублей. Дело возбудили по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова. Baring Vostok раньше был контролирующим акционером кредитной организации. Калви в суде заявил, что цена акций IFTG не была завышена и Юсупов об этом знал.

29 октября в Мосгорсуде представитель Шерзода Юсупова Владислав Тепляшин назвал ложью заявления фигурантов дела о том, что экспертиза, проведенная следствием, установила цену акций компании IFTG в 4 млрд рублей

"Это ложь, открытая ложь, которая говорится исключительно для прессы, но не для суда",- сказал юрист и добавил, что максимальная цена акций "никогда не превышала 250 млн рублей", а "ни о каких миллиардах никогда речи не шло".

Тепляшин добавил, что обвиняемые не пытаются погасить ущерб, нанесенный его клиенту.

Дельпаль возразил, что никто не утверждает, что спорные акции стоили 254 миллиона рублей. "Эксперт указывает, что оценка активов, привязанных к акциям - это 4 миллиарда рублей", - сказал он.

Он также опроверг слова Юсупова о том, что банк никогда не оценивал эти акции в 3 миллиарда рублей. "Это неправда, банк их оценивал, и проверить это можно как минимум четырьмя способами", - сказал Дельпаль.