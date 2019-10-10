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Арестованному менеджеру Baring впервые с февраля разрешили позвонить семье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Директору фонда по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину, который находится в СИЗО с середины февраля, впервые разрешили телефонные звонки семье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он напомнил, что у Зюзина четверо детей, младшему из которых меньше года, и ему, как и другим арестованным фигурантам "дела Baring Vostok" не разрешали ни свиданий, ни телефонных разговоров с родственниками, они могли только переписываться.

"Благодаря совместным усилиям уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова и ОНК, Ивану Зюзин следствие наконец-то разрешило звонки, он может звонить супруге пять раз в месяц", - уточнил Мельников.

Остальным двум арестованным - партнеру инвестфонда Вагану Абгаряну и гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову - звонки и свидания до сих пор не разрешили.

По словам Мельникова, Абгарян пожаловался членам ОНК на "информационный вакуум". Он подписан на бумажные периодические издания, которые ему передают раз в месяц. В конце сентября ему принесли газеты, датированные концом августа. ОНК сообщила о проблеме руководству изолятора, им пообещали решить этот вопрос.

Мельников уточнил, что все три фигуранта "дела Baring Vostok" содержатся в спецблоке СИЗО-4 УФСИН РФ по Москве, известном как "Медведь".

Ранее на этой неделе Басманный суд продлил до 13 января арест Владимирову и домашний арест основателю фонда Майклу Калви, партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Фигурантов дела обвиняют в хищении у банка 2,5 млрд рублей. Все они, кроме Кордичева, вину отрицают.

Baring Vostok Майкл Калви банк Восточный ПКБ Максим Владимиров Басманный суд Иван Зюзин Иван Мельников ОНК СИЗО Медведь

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