Калви раскрыл суду детали сделки, оказавшейся в основе уголовного дела

По его словам, сделка не принесла никому ущерба и спасла банк "Восточный" от отзыва лицензии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде объяснил, что случилось с 2,5 млрд рублей, в хищении которых его обвиняют. Подробные письменные показания об этом он дал несколько недель назад следствию. По его мнению, они доказывают необоснованность предъявленных ему обвинений. У "Интерфакса" есть аудиозапись его выступления в суде.

Калви и еще пять человек обвиняют в хищении средств банка "Восточный" за счет погашения долга банка в 2,5 млрд рублей перед "Первым коллекторским бюро" в обмен на акции люксембургской инвесткомпании IFTG, реальную стоимость которой следствие оценило в 600 тысяч рублей.. Дело возбудили по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова. В Baring Vostok уголовное дело связывают с конфликтом акционеров "Восточного". Юсупов и еще один акционер, Артем Аветисян, это отрицают.

"Несколько недель тому назад я дал показания следствию по этому делу. До этого следствие располагало только показаниями Юсупова и Аветисяна. Не было никакого умысла в том, что я несколько месяцев хранил молчание. Все это время я тщательно готовился к допросу. На самом деле история, описанная в обвинении, началась еще в 2010 году, что потребовало от меня вспомнить события достаточно далекого прошлого. Я уверен, что мои показания убедительно объясняют действия банка и свидетельствуют о необоснованности обвинения", - заявил Калви в суде.

Он напомнил, что с 2012 до 2014 года у банка при прежних собственниках возникли обязательства в 2,5 млрд рублей, обеспеченные залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд рублей, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария "БКС Кипр". В случае непогашения долгов банка ценные бумаги на 5 млрд рублей были бы списаны. Тогда бы у банка снизился бы уставный капитал ниже нормативов, предписанных Центробанком, и возник бы реальный риск отзыва лицензии, сказал Калви.

Чтобы исключить такой вариант, банк погасил данные обязательства за счет своих средств, выданных через НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ), и освободил от залога ценные бумаги на 5 млрд рублей, заявил инвестор. При этом ни ПКБ, ни Baring Vostok не получили никакой выгоды от погашения кредита. "В данном случае выгоду получили все акционеры банка в результате сохранения капитала", - отметил он.

По словам Калви, сведения о данных операциях были раскрыты Юсупову и Аветисяну. После слияния, когда возник вопрос о закрытии кредита, Юсупов участвовал в поиске актива, который обладал бы мощным потенциалом роста стал бы справедливым замещением кредита в размере 2,5 млрд рублей. Компания IFTG полностью отвечает таким критериям, поскольку это прибыльная компания, бизнес которой удачно дополняет бизнес банка, что позволяло рассчитывать на дополнительную прибыль от синергетического эффекта, заявил американец.

Имеющаяся в уголовном деле оценка акций базируется на ошибочной интерпретации старого устава IFTG, которая была исправлена в 2018 году, задолго до возбуждения уголовного дела, объяснил он. Он убежден, что сейчас этот пакет стоит дороже 2,5 млрд рублей, это подтверждается отчетом PWC от 2018 года, это подтверждается и решением арбитражного суда. Все приведенные Калви факты подтверждают, что в результате сделок акционеры банка не понесли ущерба, считает он.

8 июля Басманный суд продлил до 13 октября домашний арест Калви и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Ранее сообщалось, что он единственный из обвиняемых дал признательные показания.

9 и 10 июля суд рассмотрит просьбы о продлении ареста остальным фигурантам дела. Это партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль (гражданин Франции) и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.