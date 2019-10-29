Васильева отказала бизнесу в моральном праве выдвигать требования техникумам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Работодатели мало вкладывают в развитие среднего профессионального образования и поэтому не имеют права что-либо требовать от нее, считает министр просвещения Ольга Васильева. Поэтому система не обязана соответствовать их пожеланиям, добавила она.

Эти заявления чиновница сделала на форуме федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования.

Министр отметила, что имеет в виду любые способы содействия со стороны работодателей, как моральную, так и материальную поддержку. По ее мнению, компании должны делать столько же для этой системы, сколько делает государство и педагогическое сообщество, иначе не получится решить задачи, поставленные руководством страны в этой сфере.

"Вот кто вложился, тот имеет моральное право на взаимодействие и получение результата. Все остальные должны это право заслужить. Это мое глубочайшее убеждение", - сказала она.

"Мы не работаем по запросам или по требованиям работодателей. Мы работаем, прежде всего, по запросам страны. А работодатели, которые находятся на наших территориях и получают большие преференции от государства и будут получать их дальше, должны так же заботиться о развитии регионов, развитии среднего профессионального образования и о тех ребятах, которые придут к ним в скором времени работать", - отметила министр.

Майские указы президента Владимира Путина предполагают, что система среднего профессионального образования должна быть модернизирована к 2024 году так, чтобы выпускники колледжей и техникумов были востребованы на рынке труда и обладали навыками, которые нужны современным профессионалам. На ближайшие шесть лет система должна получить около 50 млрд рублей из федерального бюджета на участие в нацпроектах.