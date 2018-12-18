Министр просвещения заявила о нехватке учителей в российских школах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что число школьных педагогов в России недостаточно, если исходить из численности учеников, каждый день садящихся за парты.

"У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 млн 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 млн наших педагогов, а в школе занято 2 млн 200 человек вместе с нашими педагогами. Эта цифра, которая тоже не является достаточной", - сказала Васильева на конгрессе-выставке Global Education в Москве во вторник.

По ее словам, не хватает педагогов и в колледжах и техникумах, однако там соотношение учащихся и обучающих лучше. В этой сфере работают 197 тысяч педагогических работников 137 тыс. преподавателей и 27 тыс. мастеров производственного обучения. Численность студентов учреждений среднего образования составляет порядка 1 миллиона.

"Для миллионного корпуса студентов эта цифра недостаточна", - отметила министр.

В июле этого года Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил, что 39% учителей жалуются на нехватку в их школах педагогов по иностранному языку, 30% - по русскому языку и литературе, 26% - педагогов начальных классов.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина тогда же заявила "Интерфаксу", что формальная статистика Минпросвещения "не видит" учителей, вынужденных работать на 1,5-2 ставки. Духанина обратила внимание на то, что "российская школа непрерывно занимается латанием кадровых дыр". "В результате получается, что учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов - математику в средней школе", - отмечала депутат.

В свою очередь в Минпросвещения заявили, что дефицит учителей в РФ не превышает 1%. "Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий - сельские учителя английского языка", - сказала министр Васильева, которую цитировала пресс-служба Минпросвещения.

В свою очередь директор Института образования Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ирина Абанкина сказала "Интерфаксу", что проблема нехватки учителей в России действительно существует, но она не видна, если смотреть только на общефедеральную статистику и пренебрегать данными из регионов. По словам эксперта, когда в общих чертах по всей стране сравнивается число учеников и число учителей по предметам, численность выпускников педагогических вузов, "картина выглядит гораздо более благополучно" - учителей хватает. Но когда ОНФ начинает спрашивать у педагогов в малых городах и селах о ситуации в их конкретной школе, становятся видны проблемы.