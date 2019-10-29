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В Донецке отметили безрезультатность переговоров об обмене пленными

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе пока не смогли договориться о новом обмене пленными, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

В Минске списки удерживаемых лиц, подлежащих обмену обсуждала гуманитарная подгруппа трехсторонней Контактной группы. По словам Морозовой, заседание прошло безрезультатно. Представителю Киева в очередной раз заявили, что нужно провести процедуры верификации, сказала она. Ранее она обвиняла Киев в односторонней верификации удерживаемых лиц. Также участники совещания выяснили, что многим из удерживаемых лиц не было предложено участвовать в обменном процессе.

'Кроме того, несмотря на обсуждения на прошлых заседаниях подгруппы обязательного условия предоставления гарантий процессуального "очищения" субъектов обмена, официальный Киев так и не предпринял ни одного действия в данном направлении. Принципиальная позиция республики заключается в принятии украинской стороной решения об освобождении от уголовного наказания лиц, подлежащих обмену, в целях защиты и реализации прав человека", - добавила Морозова.

В начале сентября произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". 12 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что планируется новый обмен между Москвой и Киевом, но ни количество людей, которых предполагается обменять, ни дату мероприятия он называть не стал. С тех пор стороны пытаются договориться о списках и об условиях освобождения пленных.

Украина ДНР Донецк Минск Дарья Морозова

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