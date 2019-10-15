В ДНР сообщили об отсутствии прогресса на переговорах по обмену пленными с Украиной

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам не добились никаких результатов на заседании в Минске 15 октября, в частности, не удалось достигнуть подвижек в вопросах обмена удерживаемыми лицами, заявила журналистам глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Переговорщики Киева продолжают занимать деструктивную позицию и в гуманитарной подгруппе: процедурные и формальные проблемы по подготовке лиц к обмену так и не были решены украинской стороной. Кроме того, республики (самопровозглашенные республики Донбасса - ИФ) вновь отметили неприемлемость односторонних действий по верификации удерживаемых лиц", - подчеркнула Никонорова.

По ее словам, на заседании во вторник украинская сторона не предоставила своей позиции ни по механизму для выплаты пенсий, ни по погашению задолженности работникам железной дороги и коммунальному предприятию "Компания "Вода Донбасса".

"Принципиально разные подходы республик и официального Киева к решению накопившихся проблем в рамках работы экономической подгруппы не позволяют достигать существенных подвижек", - сказала глава МИД ДНР.

Ситуация с обменом удерживаемыми лицами

В начале сентября произошел обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". 12 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что планируется новый обмен между Москвой и Киевом, но ни количество людей, которых предполагается обменять, ни дату мероприятия он называть не стал. Об этом сообщали украинские СМИ.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

Ранее в октябре омбудсмен ДНР Дарья Морозова говорила, что процесс обмена пленными между Донбассом и Киевом отодвинулся на несколько шагов назад. "Во-первых, от украинской стороны мы не получили никаких гарантий того, что алгоритм правовой очистки будет доведен до конца, что было одним из главных условий со стороны ДНР. На данный момент ждем эту гарантию от руководства Украины", - сказала Морозова "Интерфаксу".

Во-вторых, Киев в одностороннем порядке провел верификацию людей, которые подлежат обмену. "Это не было согласовано с нами в переговорном процессе", - подчеркнула Морозова.