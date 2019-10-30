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Гражданка Китая пыталась вывезти из России 260 г золота в мобильном телефоне

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Благовещенской таможни нашли при досмотре гражданки Китая на КПП Благовещенск – Хэйхэ 260 граммов, предположительно, золота в ее мобильном телефоне. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Золото находилось на месте аккумулятора. Общую стоимость слитков таможенники оценили в 780 тысяч рублей.

Слитки у женщины изъяли. На нее составили протокол по части 2 статьи 16.1 КоАП ("сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников").

В управлении напомнили, что в начале октября благовещенские таможенники задержали гражданина Китая, который спрятал в обувь под стельки 12 слитков, предположительно, золота. Общий вес слитков превысил 1,6 килограмма.

Китай Благовещенск Хэйхэ Дальневосточное таможенное управление

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