Китаец попытался вывезти из Амурской области почти 1 кг золота в термосе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Почти один килограмм шлихового золота обнаружили сотрудники таможни при досмотре вещей гражданина КНР, выезжающего из Амурской области, сообщает Благовещенская таможня.

"Шлиховое золото мелкой фракции общим весом более 916 граммов было обнаружено в термосе гражданина КНР, выезжающего в Китай через международный пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян - ИФ). Стоимость драгоценного металла составляет около 2,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), подозреваемый задержан.

За последний месяц это уже третья попытка незаконного вывоза золота гражданами КНР. Как сообщалось, в начале октября благовещенские таможенники обнаружили в обуви жителя Китая золото стоимостью почти 4 млн рублей, в конце этого же месяца - золотые слитки в корпусе сотового телефона гражданки КНР.

Кроме того, в начале ноября около двух килограмм золота попыталась вывезти из России в Китай гражданка РФ. Инцидента произошел на пункте пропуска Забайкальск (Забайкальский край). Восемь слитков золота женщина прикрепила к ступням скотчем. Драгоценный металл в ее обуви нашел стационарный металлоискатель. Россиянка призналась, что пыталась провезти драгоценный металл по просьбе гражданина Китая за деньги.

Шлиховое золото - неочищенное и еще не расплавленное золото. Его получают при промывке золотоносных песков в воде.