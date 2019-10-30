В МИД РФ сообщили о непубличной работе Москвы и Киева по новому обмену заключенными

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия и Украина обсуждают возможность нового обмена заключёнными, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Замглавы МИД РФ отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведёт обсуждение обмена задержанными между сторонами конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идёт", - сказал Руденко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен заключёнными между Россией и Украиной, он отметил, что "дат никаких нет, но работа идёт".

Запуск обмена

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". В числе выданных Москве были журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Киеву были переданы режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах. "Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.

29 октября руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан назвал обмен удерживаемыми лицами с Россией 7 сентября "взаимным шагом друг другу навстречу". "Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся", - сказал Богдан в интервью интернет-изданию "Украинская правда".