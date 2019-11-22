Москалькова предложила составить список россиян в зарубежных тюрьмах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что нужно составить полный список россиян, которые находятся за границей в местах лишения свободы и которым нужна помощь. Она сказала это журналистам.

По ее мнению, создать такой реестр можно при омбудсмене или при МИД. Финансировать оказание помощи согражданам, попавших за решетку, может быть только добровольным, добавила она. Для этих целей уже существует Фонд под поддержке соотечественников.

Когда такой реестр будет составлен, россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию за рубежом, смогут попросить о помощи и через адвоката попасть в этот список, добавила Москалькова.

Также она сообщила, что осужденная в США и уже освободившаяся Мария Бутина приняла ее предложение участвовать в рабочей группе при уполномоченном, которая будет заниматься помощью соотечественникам за рубежом.