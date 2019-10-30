Умерла старейшая россиянка

Российская долгожительница Танзиля Бисембеева Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В селе Исламгазы в Астраханской области в возрасте 123 лет умерла Танзиля Бисембеева, сообщил "Интерфаксу ее сын Шинтас Бисембеев. В 2016 году ее внесли в Книгу рекордов России как старейшего жителя Земли.

Бисембееву уже похоронили. По словам ее сына, проститься с ней пришли больше 150 человек, родственники и знакомые.

Он отметил, что мать была очень гостеприимным и открытым человеком и секретом ее долголетия были доброта и позитивное отношение к жизни.

Танзиля Бисембеева вырастила четверых детей, у нее десять внуков, тринадцать правнуков и два праправнука. Последние годы она жила в семье младшего сына.

Бисембеева родилась 14 марта 1896 года и являлась вторым человеком в мировой истории, достигшим возраста 120 лет. Первой стала француженка Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.