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Старейшая американка умерла на 115-м году жизни

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Нью-Йорка Алелия Мерфи умерла в возрасте 114 лет и 140 дней, несколько месяцев назад она была объявлена старейшим человеком в США, сообщает ABC News.

О смерти Мерфи в среду (по американскому времени) объявила профсоюзная организация United Healthcare Workers East.

Телеканал напоминает, что в свой 114-й день рождения в июле женщина, отвечая на вопрос о секрете своего долгожительства, дала совет: "относиться к людям хорошо".

Алелия Мерфи родилась в Северной Каролине 6 июля 1905 года. За свою жизнь она успела поработать в разных местах - от шляпной фабрики до продажи косметики.

США Нью-Йорк

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