Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура предложила бизнес-омбудсмену Борису Титову подготовить поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о процедуре возвращения из-за границы скрывающихся от следствия предпринимателей, которые получали бы гарантию, что их не арестуют. Об этом говорится в письме Титову от заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

Речь идет о процедуре соглашения между защитой предпринимателя, прокурором и следователем. Поправки предусматривали бы гарантии для бизнесмена, что по возвращении ему выберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и обещание с его стороны являться к следователю.

У следователя будет право отказаться от соглашения, если он считает, что разыскиваемый опасен для общества и его нужно арестовать, объяснил считает общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади.

Он считает, что новый механизм будет способствовать установлению истины, как в интересах следствия, так и в интересах предпринимателей, которым выгодно скорейшее разбирательство по их делу.

По словам Григориади, аппарат Титова также предложил эффективные механизмы с использованием залога, чтобы предприниматель рублем "подтверждал свое намерение вернуться в Россию и не скрываться после возвращения".

Титов в начале 2018 года с согласия президента Владимира Путина начал составлять перечень российских бизнесменов, которые находятся за границей и хотели бы вернуться в Россию и которым на родине грозит уголовное преследование. Он обещал им помощь в разбирательстве со следствием в обмен на возвращение. Сейчас в "списке Титова" сорок имен.

"По итогам межведомственных совещаний с участием представителей СК России, Следственного департамента МВД России и ФСБ России в отношении 7 таких лиц приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, 10 разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю", - говорится в письме Гриня.