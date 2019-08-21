Единственная женщина из "списка Титова" вернулась в РФ из Украины

Юлия Макурина стала девятым предпринимателем, вернувшимся в Россию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Девятый бизнесмен из "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова вернулась в Россию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как уточняется, в Россию из Украины 21 августа вернулась Юлия Макурина. Она пока единственная женщина, включенная в так называемый лондонский список Титова.

Как утверждало следствие, в 2004 году Макурина вместе с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладела контрольным пакетом акций ОАО "Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий" ("НИИЭМИ").

По версии следствия, Макурина обратилась к генеральному директору "НИИЭМИ" Резниченко и предложила помощь в возврате захваченного в результате мошеннических действий здания, принадлежащего институту. Обманным путем группа лиц, в которую входила Макурина, убедила Резниченко в том, что вернуть здание можно продажей незначительного количества акций "НИИЭМИ" ООО "Афина", гендиректором которого она являлась. Далее, по версии следствия, которое основывалось на показаниях самого Резниченко, текст подписанного договора был заменен на другой без изменения реквизитов, подписей и оттисков печатей сторон. При этом количество проданных акций значительно увеличилось.

Все фигуранты обвинялись по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2008 году Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор, по которому приговорил пятерых подсудимых к лишению свободы на сроки от 7 до 8 лет.

Самой Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но еще до этого она выехала на Украину. Все эти годы Макурина находилась в федеральном розыске.

"Спор между Резниченко и Макуриной разбирался в Заводском районном суде Кемерово (ООО "Афина" было зарегистрировано в зоне его обслуживания), и суд полностью удовлетворил исковые требования "Афины" по поводу права собственности на акции. По версии следствия, в заседании районного суда участвовал фальшивый адвокат, якобы выступавший от имени Резниченко", - рассказали в пресс-службе Титова.

Там отметили, что защита Макуриной настаивает, что она "имела неосторожность приобрести на законных основаниях акции "НИИЭМИ" в период конфликта относительно имущественного комплекса", но стороной конфликта Макурина никогда не являлась, а акции "НИИЭМИ" приобрела исключительно с целью дальнейшей перепродажи. Экспертиза в рамках уголовного дела не обнаружила признаков подделки подписей в договоре.

В настоящее время, сказали в аппарате уполномоченного, конфликт относительно имущественного комплекса "НИИЭМИ" исчерпан, его стороны не имеют друг к другу претензий. Кроме того, следствием не предоставлено доказательств относительно вступления Макуриной в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела.

Как отметили в пресс-службе Титова, в марте этого года Генпрокуратура РФ сообщила уполномоченному, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Макуриной не избиралась и в международный розыск она не объявлялась. В июле от ГСУ СК России по Москве был получен ответ, что оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макуриной не имеется.

"Сегодня мы вместе с коллегами из Следственного комитета встретили Юлию, ее мужа и двух детей на границе Украины и России, на автомобильном пограничном пункте "Три сестры" в Брянской области. Около двух часов заняли процедуры, все прошло слаженно, на автоматизме. Сегодня Макурина отдохнет, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках действующего законодательства", - сказал общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади, слова которого привели в пресс-службе.