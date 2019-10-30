Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Он не уточнил, о какой сумме похищенного идет речь.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Помощник директора ФИАН Наталья Тарасенко сообщила, что сотрудники ФСБ провели обыски в институте, после чего приехали с обыском в квартиру Колачевского.

"В ФИАН проводились обыски - в бухгалтерии и в договорном отделе. Директор в течение дня был под наблюдением сотрудников ФСБ, потом его посадили в машину и повезли домой на обыск", - сказала Тарасенко.

По ее словам, в настоящее время Колачевский находится дома, о результатах обыска ничего неизвестно. Она добавила, что сотрудники ФИАН не видели постановления следователя о проведении обыска.