Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский сообщил "Интерфаксу", что после обысков, прошедших накануне, отпущен под подписку о невыезде, его процессуальный статус будет определен вечером после допроса в Следственном комитете России (СКР).

Как заявил Колачевский агентству в четверг, его отпустили накануне, 30 октября. На допрос в СКР ему нужно явиться в 19:00.

Накануне Колачевский сообщал, что обыски в среду прошли не только в институте, но и у него дома. В протоколе обыска, по его словам, он проходил подозреваемым в пособничестве контрабанде оптических элементов.

Между тем, "Интерфаксу" Колачевский рассказал, что до сих пор не знает свой процессуальный статус. "Сказали, что я причастный человек", - пояснил ученый.

Он также рассказал, что обыски в институте накануне проходили с участием сразу трех силовых ведомств: СКР, ФСБ и МВД. По его словам, всего в мероприятиях в ФИАНе участвовали порядка 30 человек - "пара автобусов автоматчиков".

Об обысках в ФИАНе сообщалось в среду, 30 октября. Колачевский говорил, что на выходе из подъезда его дома он был задержан группой людей в масках и с автоматами, которые отвезли ученого в ФИАН на "арендованные территории". Сотрудники полиции, по словам Колачевского, вели с ним беседу в течение шести часов, причину мероприятий ему поначалу объяснили "как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте". После мероприятий в ФИАНе его повезли на обыск домой, в квартиру, после чего снова повезли на следственные мероприятия в институт.

Президент РАН Александр Сергеев ранее заявил, что обыски связаны с хозяйственной, а не с научной деятельностью института. "Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу. Агентство запросило комментарий у Минобрнауки России.