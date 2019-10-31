Директор ФИАН рассказал, с чем были связаны обыски в институте

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский рассказал, с чем связаны следственные мероприятия в здании научно-исследовательского центра и у него дома: причиной, по его словам, стала поставка в Германию оптических элементов компанией, которая арендовала помещения в ФИАН.

"Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей", - сказал Колачевский "Интерфаксу" в четверг.

Он пояснил, что ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России (ведомство исполняет функции учредителя ФИАН). Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов: "зеркал, подложек, пластинок и линз".

"Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу", - сказал Колачевский.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предприниматель Ольга Канорская.

Директор ФИАН отметил, что его институт празднует в этом году 85-летний юбилей. Именно в ФИАН была разработана первая водородная бомба, изобретен принцип работы лазера, заложены фундаментальные основы современной оптики, электроники, физики частиц и астрофизики. Институт публикует свыше 1,5 тыс. научных статей и материалов в год, в его стенах работали семь Нобелевских лауреатов, перечисляет Колачевский.

"Сегодня имиджу института, столь бережно сохраняемого сотрудниками, нанесен огромный ущерб. Кабинет-музей директора, в котором работали такие выдающиеся ученые-директора, как академики Скобельцын, Басов, Келдыш, Крохин и Месяц, был впервые в истории перевернут вверх дном "вежливыми людьми" в целях "отыскания и изъятия предметов, ценностей и информации, добытых преступным путем", - сказал директор ФИАН.

Он также обратил внимание на то, что через неделю в РАН состоятся выборы новых членов, и ФИАН традиционно предоставляет помещения для процедуры проведения выборов в Отделение физических наук академии.

"Не хотелось увязывать эти два события - но научная общественность уже сама пришла к выводу. Как говорится, либо это наводка, либо какая-то фантастическая нескоординированность работы силовиков. С другой стороны, удивляться особо нечему, все вполне укладывается в сценарий "охоты на ведьм", с каждым годом набирающей обороты. Логический переход от "кошмарения бизнеса" к "кошмарению науки": как-никак мы входим в новый технологический уклад, важность и роль науки в обществе растет", - сказал Колачевский.

Об обысках в ФИАН сообщалось накануне, 30 октября. Колачевский сказал, что на выходе из подъезда его задержала "группа людей в масках и с автоматами" и отвезла в ФИАН на "арендованные территории". Сотрудники полиции, по словам Колачевского, вели с ним беседу в течение шести часов, причину мероприятий ему поначалу объяснили "как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте". После мероприятий в институте его повезли на обыск домой, в квартиру, после чего снова повезли на следственные мероприятия в институт.

По словам Колачевского, в 19:00 в четверг он приглашен на допрос в СК, после которого будет определен его процессуальный статус, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Обыски, по информации самого Колачевского, проводились при участии сразу трех ведомств - СК, ФСБ и МВД - в рамках уголовного дела о пособничестве контрабанде оптических элементов.

Президент РАН Александр Сергеев ранее заявил, что обыски связаны с хозяйственной, а не с научной деятельностью института.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу обысков в ФИАН и дома у директора института. Агентство запросило комментарий у Минобрнауки России.