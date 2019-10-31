Поиск

Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи женщинам, планирующим аборт

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал дать возможность представителям некоммерческих организаций оказывать психологическую помощь беременным женщинам, которые намерены сделать аборт.

В ходе встречи президента с представителями общественности Калининградской области руководитель кризисного центра "Дом для мамы" и исполнительный директор программы "Спасти жизнь" Мария Колесникова рассказала ему, что зачастую женщины, решившие сделать аборт, не получают должной психологической помощи. Кроме того, в женских консультациях не всегда есть специалисты, которые могут предоставить такую помощь. Она отметила, что при этом представителей профильных НКО даже не пускают в такие учреждения.

"Эта сфера очень тонкая. Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно это делать на основе добровольности", - сказал Путин. "Заставлять никто не должен, но и не пускать (НКО) тоже неправильно", - добавил он.

Президент отметил, что запретов и ограничений на законодательном уровне для допуска представителей НКО в женские консультации нет.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в этом году в центры кризисной беременности при женских консультациях будут дополнительно направлены финансовые ресурсы. По ее словам, родовой сертификат, который увеличится со следующего года на тысячу рублей, можно будет направить и на правовые и психологические услуги для женщин.

"Этого недостаточно. Представителей НКО вполне можно привлекать к этому. Денег не требуют. На основе добровольности запросто можно это делать", - сказал президент.

По его мнению, нужно рекомендовать женщинам использовать родовой сертификат на психологические услуги.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

СК начал проверять сообщение о похищении 15-летней девочки в Москве

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Новосибирский и бурятский Минздравы опровергли сокращение числа врачей в регионе

Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

В пермский офис "Мемориала" пришли с обысками

Директор ФИАНа рассказал, с чем были связаны обыски в институте

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Задержанного главу Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

Россиян защитят от незаконных сделок с их жильем с использованием цифровой подписи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');