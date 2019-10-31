Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи женщинам, планирующим аборт

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал дать возможность представителям некоммерческих организаций оказывать психологическую помощь беременным женщинам, которые намерены сделать аборт.

В ходе встречи президента с представителями общественности Калининградской области руководитель кризисного центра "Дом для мамы" и исполнительный директор программы "Спасти жизнь" Мария Колесникова рассказала ему, что зачастую женщины, решившие сделать аборт, не получают должной психологической помощи. Кроме того, в женских консультациях не всегда есть специалисты, которые могут предоставить такую помощь. Она отметила, что при этом представителей профильных НКО даже не пускают в такие учреждения.

"Эта сфера очень тонкая. Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно это делать на основе добровольности", - сказал Путин. "Заставлять никто не должен, но и не пускать (НКО) тоже неправильно", - добавил он.

Президент отметил, что запретов и ограничений на законодательном уровне для допуска представителей НКО в женские консультации нет.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в этом году в центры кризисной беременности при женских консультациях будут дополнительно направлены финансовые ресурсы. По ее словам, родовой сертификат, который увеличится со следующего года на тысячу рублей, можно будет направить и на правовые и психологические услуги для женщин.

"Этого недостаточно. Представителей НКО вполне можно привлекать к этому. Денег не требуют. На основе добровольности запросто можно это делать", - сказал президент.

По его мнению, нужно рекомендовать женщинам использовать родовой сертификат на психологические услуги.